AbbVie за $1,4 млрд купит разработчика ЛП от болезни Альцгеймера – Aliada

AbbVie купит Aliada Therapeutics за $1,4 млрд, что откроет ей доступ к находящемуся в разработке препарату против болезни Альцгеймера и усилит ориентацию на нейробиологическое направление. Это связано с желанием AbbVie нивелировать падение выручки на препарат Humira после истечения патентной защиты и запуска его биоаналогов в США.

ALIA-1758 от Aliada, антитело для лечения болезни Альцгеймера на ранней стадии разработки, может стать потенциально лучшей в своем классе терапией, заявила AbbVie. Препарат использует белок трансферрин в крови, который переносит железо для транспортировки антитела и устранения амилоидных бета-бляшек, которые представляют собой отложения белка в мозге, являющиеся признаком болезни Альцгеймера.

«Многие перспективные методы лечения, нацеленные на ЦНС, не достигают поздней стадии испытаний из-за их неспособности преодолевать гематоэнцефалический барьер. Наша платформа [доставки лекарств] напрямую решает эту проблему, эффективно доставляя целевые препараты и потенциально преобразуя то, как мы лечим неврологические заболевания», – сказал главный врач Aliada Майкл Райан.

Ранее AbbVie купила разработчика нейробиологических препаратов Cerevel Therapeutics и производителя противораковых препаратов ImmunoGen. Общая сумма – $19 млрд.

gxpnews