Мурашко рассказал о разработках российских инновационных лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о выделении 51 миллиарда рублей в рамках национальных проектов для борьбы с онкологическими заболеваниями, а также о масштабных планах по модернизации медицинской инфраструктуры. В ходе выступления на Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение», он сообщил, что российские ученые в настоящее время проводят клинические испытания отечественных препаратов на основе онколитических вирусов для борьбы с онкозаболеваниями, завершают доклинические испытания препарата от синдрома Криглера-Найяра и готовятся к проведению клинического исследования. Мурашко также обозначил стратегические направления развития российского здравоохранения, среди которых ключевую роль играет импортозамещение и внедрение отечественных разработок.

Министр уделил большое внимание на обозначение успехов фармацевтической отрасли России. Он напомнил, что на сегодняшний день более 70% отечественного фармацевтического рынка составляют российские препараты. «Наша задача — не только поддерживать производство жизненно важных лекарственных препаратов, но и разрабатывать новые, прорывные методы лечения», — подчеркнул Мурашко. В то же время, по его словам, на рынке медицинских изделий уже 42% составляют отечественные продукты, благодаря национальным проектам.

Михаил Мурашко также рассказал о важности поддержки новых российских разработок в фармацевтике, таких как генотерапевтические препараты для лечения редких заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию и гемофилию.

«Дальнейшее развитие рынка должно основываться не только на импортозамещении, но и на появлении российских разработок, первых в своем классе. Это не только известная на весь мир вакцина «Спутник», но и новые лекарственные препараты, которые создаются ежедневно. Российские фармпроизводители осваивают высокотехнологичные препараты, такие как генные препараты для лечения спинальной мышечной атрофии и гемофилии. Эти разработки находятся на стадии клинических исследований, представляя оригинальные препараты. Сейчас в клинику выходит первый в мире препарат для лечения синдрома Криглера-Найяра, что является не только решением для редкого диагноза, но и шагом к созданию потока других орфанных препаратов.

Развивая фармацевтику, мы должны говорить не только о препаратах стандартного класса, но и о вызовах в онкологии. Первые российские препараты на основе онковирусов проходят клинические испытания. Также активно развиваются направления радиофармацевтических препаратов и многих других. Это уже знакомые нам моноклональные антитела, но теперь с мишенями, не имеющими аналогов в мире, что создает платформу для разработки целого спектра лекарств. В высокой степени готовности находятся разработки препаратов для лечения диабета первого типа. В будущем появятся препараты для лечения заболеваний глаз и других патологий. В сфере клеточных технологий появляются препараты не только для лечения травм суставов, но также для онкологии и онкогематологии. Активно развиваются и направления регенеративной медицины, а также современные технологии, в частности на основе мРНК. Это наша собственная разработка с патентами, имеющая большие перспективы применения в различных областях», — сказал он во время пленарной сессии.

Мурашко также обратил внимание на необходимость ускорения научных разработок. Он подчеркнул, что эффективность использования бюджетных средств на исследования и разработки в сфере лекарств с 2020 по 2023 год выросла в три раза, а показатели коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности — более чем в 13 раз. «Сегодня перед нами открываются уникальные возможности для того, чтобы Россия стала технологическим лидером в области здравоохранения», — резюмировал министр.

Министр отметил, что особое внимание уделяется высокотехнологичной помощи и модернизации медицинских учреждений. «В рамках последующих национальных проектов мы предусмотрели 51 миллиард рублей на онкологическую помощь. Помимо этого, будут усилены мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проект по борьбе с сахарным диабетом», — заявил Мурашко. Важное место в планах занимают меры по модернизации системы экстренной помощи, включая обновление порядка ста приемных отделений и переоснащение более 180 детских больниц и 450 детских поликлиник.

По его словам, развитие инфраструктуры в области охраны материнства и детства также является приоритетом для Минздрава. Так, в рамках нацпроекта «Семья» планируется открытие 330 новых женских консультаций по всей России, включая удаленные регионы. Модернизация 120 перинатальных центров и расширение сети консультаций станут ключевыми шагами для улучшения медицинской помощи матерям и детям.

Мурашко также выделил важную роль нового федерального проекта «Здоровье для каждого», который предусматривает модернизацию центров здоровья. Эти центры не только продолжат традиционные функции по диспансеризации и выявлению факторов риска, но и будут заниматься составлением индивидуальных программ для здорового образа жизни, питания и профилактики заболеваний.

gxpnews