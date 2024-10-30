Столичная «Изварино Фарма» создаст в Казани производство фармсубстанций

В рамках проекта «Север» столичная компания «Изварино Фарма» запустит производство фармацевтических субстанций в Казани в начале 2025 года. Производственный комплекс, расположенный на территории промышленного парка Казанского федерального университета (КФУ), будет специализироваться на полном цикле изготовления препаратов для онкологии и трансплантологии. Об этом рассказали местные СМИ.

Инвестиционный объем проекта достигает 1,1 млрд рублей, при этом 700 млн уже освоено. Инициатива направлена на укрепление фармацевтической независимости России в области критически важных медикаментов.

Производственная площадка, приобретенная компанией в 2023 году, будет выпускать ряд препаратов, включая «Такролимус», «Эверолимус», «Абиратерон ацетат», «Леналидомид» и «Ниотиниб». Генеральный директор Орест Ибрагимов особо отмечает значимость такролимуса как лекарства для посттрансплантационной терапии, обеспечивающего профилактику отторжения пересаженных органов.

Технологическое оснащение предприятия предусматривает возможность оперативной модификации производственных линий под различные фармацевтические субстанции. На территории комплекса создается современная опытно-промышленная лаборатория, которая послужит научно-исследовательской базой для аспирантов КФУ, специализирующихся на разработке методов синтеза активных фармацевтических компонентов. В настоящее время завершаются строительные работы и наладка оборудования.

Отмечается также, что от «Изварино Фарма» в 2024 году подано 20 заявлений на получение разрешения для проведения клинических исследований – 9 из них уже получены. В прошлом году их было 30.

gxpnews