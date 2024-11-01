Депутаты предложили отменить закон о ликвидации унитарных предприятий

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 754275-8, который предлагает отменить готовящийся закон о ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий на товарных рынках.

Речь идет о Федеральном законе № 485-ФЗ от 29.12.2019. Согласно ему, унитарные предприятия, которые не будут соответствовать установленным требованиям, подлежат ликвидации или реорганизации по предписанию антимонопольного органа, а в случае его неисполнения — ликвидации в судебном порядке. Правительство обосновывало принятие закона тем, что унитарные предприятия:

негативно влияют на конкуренцию;

низкоэффективны как хозяйствующие субъекты;

используются для обхода конкурентных процедур, предусмотренных контрактной системой в сфере закупок;

за их деятельностью нет надлежащего контроля.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, принятие этого закона уже привело к тому, что за 2020—2023 годы число унитарных предприятий уменьшилось с более чем 16 тыс. до 9 тыс. организаций. В ходе их ликвидации имущество, закрепленное за этими предприятиями, используется в том числе для расчетов с кредиторами. При этом отсутствуют требования к определению реальной стоимости публичного имущества, направляемого на погашение обязательств унитарных предприятий перед кредиторами, хотя такие требования имеются в отношении приватизируемого имущества.

По мнению авторов документа, учитывая что нет и требований к проверке обоснованности заявляемых кредиторами унитарных предприятий требований, закон № 485-ФЗ «фактически создал условия для скрытой приватизации публичной собственности».

Кроме того, проблемой депутаты видят и уход унитарных предприятий из социально значимых сфер, в частности, связанных с продажей лекарств.

«Ликвидация унитарных предприятий в социально значимых сферах, особенно в малых городах и сельской местности, где уровень конкуренции остается невысоким, ведет к ухудшению качества жизни граждан и росту социальной напряженности», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, в силу положений ст.3 № 485-ФЗ от 27.12.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. В случае непринятия либо неисполнения такого решения ликвидация будет проходить в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Муниципальные и государственные аптечные предприятия в одних регионах преобразуют в акционерные общества и сохраняют в собственности субъекта, в других МУП присоединяют к ГУП. Лишь в единичных случаях аптеки передают в частные руки, но иногда суды отменяют эти решения по требованию прокуратуры.

Фото: Ринат Васбеев

Дина Коблова

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