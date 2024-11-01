В Кыргызстане открылся первый завод по производству инфузионных растворов и инъекций в ампулах

В Кыргызстане начал работу первый завод по производству стерильных лекарственных средств в форме инфузионных растворов и инъекций в ампулах. Завод, соответствующий международным стандартам GMP, был построен при финансовой поддержке Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) в размере $7,7 млн.

Новое предприятие способно производить 18 млн флаконов и 5,7 млн упаковок ампул в год. Это позволит полностью удовлетворить потребности системы здравоохранения Кыргызстана в инфузионных растворах, инъекциях в ампулах и глазных каплях.

Председатель РКФР Артем Новиков отметил, что открытие завода является важным шагом в развитии фармацевтической отрасли Кыргызстана. РКФР не только предоставил финансирование, но и оказал техническую помощь на стадии проектирования завода. Это позволило создать современное производство, соответствующее международным стандартам.

Завод является первым в Кыргызстане, где производство стерильных лекарственных средств осуществляется в условиях полностью автоматизированного производства. Современные технологии обеспечивают безопасность и качество продукции на всех этапах — от производства фармацевтического полиэтилена до упаковки готовой продукции.

В рамках этого проекта РКФР впервые выделил финансирование на подготовку технико-экономического обоснования и рабочего проекта завода на сумму около $90 тысяч.

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