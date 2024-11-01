ЕС оштрафовал Teva на $503 млн за дискредитацию конкурирующего продукта

Европейская комиссия оштрафовала Teva, крупнейшего в мире производителя дженериков, на €462,6 млн евро ($503 млн) за злоупотребление своим доминирующим положением с целью задержать конкуренцию своему популярному лекарству от рассеянного склероза Copaxone. Об этом сообщает Reuters.

В четверг Европейская комиссия заявила, что обнаружила, что Teva искусственно продлила патентную защиту Copaxone и систематически распространяла вводящую в заблуждение информацию о конкурирующем продукте.

«Сегодняшнее решение о наложении антимонопольного штрафа на Teva за дискредитацию и неправомерное использование патентной системы подтверждает приверженность Комиссии обеспечению конкуренции в фармацевтическом секторе», — заявила глава антимонопольного комитета ЕС Маргрете Вестагер.

Ранее подобное разбирательство в отношении Teva было проведено в США. В результате компания согласилась выплатить $450 млн для урегулирования обвинений в нечестной конкуренции при продажах Copaxonе. Кроме того, это расследование ранее уже привело к выплате более $1 млрд в качестве компенсации 12 производителям лекарств, четырем благотворительным организациям и одной аптеке.

При этом израильская фармкомпания не признает своей вины в предъявленных претензиях и продолжает утверждать, что ее пожертвования благотворительным организациям «поддерживали доступ пациентов с рассеянным склерозом к критически важным лекарствам».

gxpnews