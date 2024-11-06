BIOCAD увеличивает производство своего оригинального препарата для терапии псориаза

Биотехнологическая компания BIOCAD планирует на 30% увеличить производство оригинального генно-инженерного биологического препарата Эфлейра (МНН нетакимаб), предназначенного для терапии псориаза, псориатического артрита и активного анкилозирующего спондилита. В ближайший месяц компания выпустит в гражданский оборот дополнительные серии лекарственного средства, объем которых составит более 18 тысяч упаковок препарата, сообщили в пресс-службе BIOCAD.

Необходимость увеличения объемов производства специалисты здравоохранения связывают с высокой востребованностью отечественного препарата на рынке. Согласно статистике, за последний год применение нетакимаба выросло на 25% процентов.

В компании отметили, что производство препарата будет осуществляться в три смены: «Обеспечение доступности препарата на рынке является нашим абсолютным приоритетом. В ноябре мы планируем последовательный выпуск в гражданский оборот нескольких серий препарата. Всего будет выпущено более 18 тысяч упаковок, что позволит обеспечить всех пациентов необходимой терапией».

Нетакимаб, разработанный учеными BIOCAD, был зарегистрирован Минздравом России в 2019 году. Инновационный препарат представляет собой моноклональное антитело, блокирующее интерлейкин-17А — провоспалительный цитокин, играющий ключевую роль в патогенезе ряда аутоиммунных заболеваний. Клинические исследования препарата продемонстрировали высокую эффективность, благоприятный профиль безопасности и низкую иммуногенность лекарственного средства у пациентов с псориазом, псориатическим артритом и анкилозирующим спондилитом.

Сегодня нетакимаб занимает лидирующие позиции в классе ингибиторов интерлейкина-17 в России с объемом продаж около 1,8 млрд рублей на фармацевтическом рынке России.

Успешный опыт назначения нетакимаба в реальной клинической практике позволил BIOCAD инициировать клиническое исследование в детской популяции, это особенно актуально, поскольку более 30% пациентов с псориазом сталкиваются с заболеванием в возрасте до 20 лет.

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