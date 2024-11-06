Семаглутид от Novo способствует уменьшению проявлений жировой болезни печени

Компания Novo Nordisk объявила о достижении основной цели исследования III фазы по изучению препарата для снижения массы тела у пациентов с жировой дистрофией печени. Применение семаглутида в дозе 2,4 мг позволило уменьшить образование рубцов.

В исследовании принимали участие 800 пациентов, страдающих стеатогепатитом, связанным с метаболической дисфункцией (MASH).

Через 72 недели у 37% пациентов, получавших препарат, наблюдалось снижение выраженности рубцов в отсутствие обострений стеатогепатита. В группе плацебо данный показатель составил 22,5%.

Излечение было отмечено у 62,9 и 34,1% пациентов соответственно.

По данным Американского фонда по лечению заболеваний печени, MASH, ранее называемый неалкогольным стеатогепатитом, встречается приблизительно у 5% взрослых американцев, что является довольно высоким показателем.

На сегодняшний день единственным препаратом, одобренным для лечения данного заболевания, остается Rezdiffra от Madrigal Pharmaceuticals.

Семаглутид на 14,5% превзошел плацебо в снижении выраженности фиброза, тогда как соответствующий показатель, достигнутый в ходе отдельного исследования III фазы по изучению Rezdiffra в дозе 100 мг, составил 12%.

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