FDA исключает Wegovy из списка дефицитных ЛП

FDA обновило список дефицитных препаратов, решив убрать из него Wegovy компании Novo Nordisk, поскольку препарат снова полностью доступен в США, а перебои с его поставками устранены. Доза 0,25 мг этого средства для борьбы с ожирением стала последней из доз Wegovy и его аналога для лечения диабета второго типа Ozempic, которые находились в списке дефицитных препаратов.

Издание Fierce Pharma сообщает, что Novo Nordisk возобновила регулярные поставки всех доз Ozempic и Wegovy по стране. Представитель компании отметил, что стабилизация поставок подтверждает эффективность «пошагового подхода Novo к расширению поставок на рынок США».

Ранее Novo Nordisk обращалась в FDA с просьбой запретить производственным аптекам изготавливать копии ее препаратов для похудения и лечения диабета на основе семаглутида, таких как Ozempic и Wegovy.

Хотя Ozempic был создан для лечения диабета второго типа, он приобрел популярность как средство для контроля веса. Специально разработанный для борьбы с ожирением Wegovy, одобренный FDA в 2021 году, также столкнулся с дефицитом из-за высокого спроса и производственных задержек уже к концу года.

Для расширения производственных мощностей Novo Nordisk объявила о вложении $4,1 млрд в строительство второй линии на заводе в Клейтоне, Северная Каролина. Этот проект входит в общий инвестиционный план компании на $6,8 млрд в 2024 году, почти вдвое превышающий ее затраты на производство в прошлом году ($3,9 млрд).

gxpnews