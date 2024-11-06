Baxter покидает китайский рынок инфузионных растворов из-за жесткой местной конкуренции

Компания Baxter International объявила о прекращении продаж внутривенных растворов в Китае, что связано с высоким уровнем конкуренции и необходимостью перенаправить поставки в США после перебоев, вызванных ураганом «Хелен». С 23 октября коммерческая деятельность по продажам инфузионных препаратов в Китае приостановлена, а продукция с завода в Шанхае перенаправляется на американский рынок для восстановления запасов.

Решение о прекращении поставок в Китай было принято после оценки ситуации на рынке, пишет Fierce Pharma. Представитель Baxter отметил, что рынок внутривенных растворов в Китае стал слишком фрагментированным и в стране присутствует более 50 поставщиков. Ураган «Хелен» также оказал влияние, нарушив производство на флагманском заводе компании в Северной Каролине, что привело к нехватке внутривенных растворов в США.

«Фрагментированный рынок растворов для внутривенного вливания в Китае претерпел изменения за последние годы, и в результате Baxter изучила все возможности для улучшения наших показателей, – сказал представитель. – Учитывая меняющиеся рыночные условия и присутствие в стране более 50 поставщиков растворов для внутривенного вливания, было принято решение о планировании приостановки продвижения и коммерциализации растворов для внутривенного вливания в Китае».

Представитель компании сообщил, что коммерческая деятельность Baxter в других регионах будет продолжена, а ее приверженность основным направлениям деятельности в Китае останется неизменной.

Чтобы восполнить дефицит, Baxter активно сотрудничает с FDA для временного импорта продукции из своих зарубежных филиалов, в том числе из Шанхая, где увеличены объемы производства, а продукция теперь перенаправляется в США. Компания ожидает, что производство на американском заводе North Cove вернется к 90-100% от прежнего уровня к концу 2024 года, после запуска линии с высокой производственной мощностью.

По данным Yicai, помимо Шанхая, у Baxter есть заводы в Гуанчжоу, Сучжоу и Тяньцзине в Китае, где производятся другие продукты. Завод в Гуанчжоу поставляет растворы для перитонеального диализа в США в соответствии с временным разрешением FDA.

gxpnews