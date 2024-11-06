Участников картеля на рынке лекарств и медизделий в Якутии освободили от наказания

Условный срок осужденные получили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Согласно ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), их приговорили к штрафам от 300 до 400 тысяч рублей. Гособвинение запрашивало для фигурантов наказание в виде реального лишения свободы.

Согласно картотеке Якутского городского суда, фигурантами в деле являются Михаил и Алена Андросовы, Андрей Габышев, Людмила Голицына, Ренат Малогулов и Павел Мурзин. В региональной прокуратуре, сообщившей о решении суда, не уточнили, кому именно был вынесен приговор.

Суд и следствие установили, что двое неназванных фигурантов с 2017 по 2018 год поставили местному медучреждению по госконтракту товары, не соответствующие техническим характеристикам. Кроме того, с 2016 по 2019 год при пособничестве одного из фигурантов они заключили более ста госконтрактов с республиканскими клиниками, что, как посчитали в суде, позволило фигурантам извлечь прибыль более 350 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что приговор в законную силу не вступил. В надзорном ведомстве по результатам изучения судебного акта намерены дать оценку выводам суда и решить вопрос о его оспаривании в апелляционном порядке.

Кроме двух статей, по которым назначено наказание, супругов Михаила и Алену Андросовых также обвиняли по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). В прокуратуре пояснили, что двое фигурантов дела, по данным следствия, с 2011 по 2019 год поставляли лекарственные препараты в клиники Якутии без оформления лицензии. Суммарный доход от продаж оценили в 545 млн рублей. Информации о ходе расследования дела по указанной статье на данный момент нет.

Уголовные дела возбудили в начале марта 2019 года после проверки региональной прокуратуры, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха и местного УФАС. Во время расследования правоохранители выявили факты мошенничества и ограничения конкуренции в виде картельного сговора дистрибьюторов при поставках медизделий и лекарств в медучреждения на общую сумму 3 млрд рублей. Следственные действия и обыски провели по 16 адресам, в том числе в офисах поставщиков, медучреждениях, подведомственных региональному Минздраву, и республиканском онкодиспансере.

После задержания суд отправил под домашний арест двух фигурантов – совладельцев компаний «Регион-Столица» и «Мед-Маркет» Михаила Андросова и Рената Малогулова. Данные о мере пресечения для других обвиняемых не разглашались.

В феврале 2022 года прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение по делу о картельном сговоре, а также о незаконной предпринимательской деятельности при поставках лекарств и медизделий. Общий доход от действий шести фигурантов дела следствие оценило в 900 млн рублей.