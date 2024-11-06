«Вертекс» за 870 млн рублей открыл цех гормональных лекарств в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Осенью 2024 года в цехе начали работу два из трех участков – по производству препаратов в жидких и мягких лекарственных формах с неполовыми гормонами для применения в оториноларингологии и дерматологии. Среди них – спрей для лечения аллергического ринита с действующим веществом мометазон, крем и мазь для глюкокортикостероидной терапии заболеваний кожи с бетаметазоном и другие.

В 2025 году запланирован старт промышленного производства на третьем участке цеха по производству гормональных препаратов в твердых лекарственных формах. На нем будет организован выпуск оригинального комбинированного препарата для применения в гинекологии.

Планируется, что при условии максимальной загрузки цеха дальнейший объем выпуска гормональных препаратов фармпроизводителя может вырасти вдвое в сравнении с предыдущими мощностями. Сейчас их доля составляет 5% в натуральном выражении относительно объема выпуска всех лекарств.

Компания «Вертекс» основана в декабре 1999 года. С апреля 2020 года включена в перечни системообразующих организаций Санкт-Петербурга и России. По собственным данным «Вертекс», выручка за первое полугодие 2024 года составила более 10,6 млрд рублей без НДС. В портфель фармкомпании входит 400 позиций лекарств, биологически активных добавок и косметических средств.

В сентябре 2024 года «Вертекс» увеличила объем инвестиций в проект второго производственного корпуса на участке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» с 4,6 млрд до 8,2 млрд рублей (вложения рассчитаны до 2040 года). Основные затраты запланированы до 2031 года. Увеличение суммы связано с ростом капитальных вложений в строительство, закупкой оборудования и затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Фото: «Вертекс»

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