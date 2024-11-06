Минпросвещения изменит ФГОС по ремонту биотехнических и медицинских аппаратов

В предыдущий раз тематический документ обновляли в декабре 2020 года.

Согласно проекту ФГОС, освоение компетенций по специальности возможно только в профессиональной образовательной организации. Программа реализуется в очной и очно-заочной формах. Продолжительность очного обучения на базе девяти классов составит 3 года и 10 месяцев, на базе одиннадцати классов – 2 года и 10 месяцев. В случае прохождения программы в очно-заочной форме сроки могут быть увеличены, но не более чем на год.

Структура образовательной программы должна включать в себя дисциплины (модули), практику и государственную итоговую аттестацию. Так, на модули необходимо отвести не менее 2 052 академических часов от общего объема образовательной программы, на практику – не менее 900, на государственную итоговую аттестацию – не менее 216. Суммарное количество часов на базе одиннадцати классов составит 4 464 часа, девяти классов – 5 940 часов.

Образовательная программа, согласно проекту приказа, должна подразделяться на социально-гуманитарный, общепрофессиональный и профессиональный циклы. Обязательная часть социально-гуманитарного цикла будет включать в себя изучение таких предметов, как «История России», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», «Основы финансовой грамотности» и другие.

В общепрофессиональный цикл должны быть включены следующие дисциплины: «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Источники питания», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Электрорадиоизмерения», «Охрана труда», «Медицинская и биологическая физика», «Основы автоматики», «Анатомия», «Биомеханика». Модули профессионального цикла формируются непосредственно самой организацией.

В результате освоения образовательной программы выпускник должен уметь выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам, использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие, проявлять гражданско-патриотическую позицию, а также освоить ряд других навыков и компетенций. В числе профессиональных навыков – выполнение монтажных работ для биотехнических и медицинских аппаратов и систем, проведение контроля технического состояния таких систем и т. д.

В октябре 2024 года Минпросвещения РФ утвердило ФГОС по специальности «стоматологическое дело». Стандарт содержит совокупность обязательных требований, которые должны применяться в колледжах при подготовке медиков в соответствии с квалификацией «фельдшер стоматологический». Среди прочего ФГОС регламентирует продолжительность обучения по специальности, объем образовательной программы, требования к итоговой аттестации, самим учреждениям и педагогическим работникам.