Россия и Куба планируют взаимопризнание GMP-сертификатов

В ходе 40-й Международной гаванской выставки-ярмарки FIHAV Минпромторг России и Центр государственного контроля лекарственных средств, медтехники и медицинских изделий Министерства общественного здравоохранения Республики Куба (CECMED) подписали дорожную карту о развитии сотрудничества в области сближения подходов к GMP-инспекциям. В результате выполнения ее задач стороны должны сформировать соглашение о взаимопризнании сертификатов GMP, выданных обеими странами.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества регуляторов, в том числе по наращиванию экспорта российской фармпродукции на рынок Кубы, а также совместных разработок новых препаратов. Подписи под документом поставили директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин и директор CECMED Ольга Лидия Хакобо Касануэва, сообщается на сайте российского ведомства.

В 2023 году в ходе II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС компании из России, Белоруссии и Кубы договорились объединить усилия в области разработки вакцин и лекарств. Конкретным проектом, который будет реализован в краткосрочной перспективе, может стать создание реестра биофармацевтических препаратов, говорил тогда премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.

gxpnews