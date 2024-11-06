BioNTech объявила о снижении прогноза по годовой выручке

Немецкая фармацетическая компания BioNTech объявила о снижении прогноза по годовой выручке, сославшись на показатели распространения COVID-19, уровень цен, снижение стоимости готовой продукции и расходы Pfizer.

В 2024 году выручка, по оценкам компании, составит 2,5–3,1 млрд евро (2,72–3,38 млрд долларов США).

BioNTech, разработавшая в партнерстве с Pfizer вакцину против COVID-19, сообщила, что ее выручка по итогам третьего квартала достигла 1,24 млрд евро. Годом ранее данный показатель составил 895,3 млн евро. На рост выручки повлияла более ранняя регистрация вакцин против новых штаммов COVID-19.

В августе компания заявила, что около 90% ее общих расходов на исследования и разработки были направлены на противоопухолевые препараты, а также препараты на основе технологии матричной РНК (мРНК).

«Наши усилия по-прежнему сосредоточены на разработке и регистрации препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний», — сказал генеральный директор BioNTech Угур Сахин.

Свой первый противоопухолевый препарат компания планирует вывести на рынок в 2026 году.

remedium