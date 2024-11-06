Гендиректором медтех-компании Lab4U стал Алексей Образцов

В медицинской технологической компании Lab4U сменился генеральный директор – этот пост занял Алексей Образцов. Ранее в этой должности трудился основатель и единственный владелец компании Валерий Саванович.

По словам Савановича, ключевыми проектами нового гендиректора в том числе станут развитие AI-сервисов, расширение региональной сети и создание новых продуктов для физических лиц и корпоративных клиентов.

«Опыт работы Алексея на рынках B2B и B2C, глубокое знание медтех и управленческие навыки позволят ему решить задачи по дальнейшему развитию компании и укреплению лидерских позиций на рынке лабораторной диагностики», – добавил он.

Алексей Образцов имеет более чем 20-летний опыт работы в медтех-компаниях и на страховом рынке. С 2005 года он занимал ключевые управленческие позиции в группе компаний «Ренессанс страхование», где в том числе руководил развитием цифровых решений в сфере добровольного медстрахования и запуском телемедицинского сервиса «Ренессанс здоровье». Также с 2019 года возглавлял сеть клиник группы и в последние годы занимался развитием медицинского маркетплейса в медтех-сервисе Budu.

Lab4U предоставляет услуги в области лабораторной диагностики, сеть представлена более чем 550 медцентрами в 86 городах России. Компания реализует цифровую модель оказания услуг, предоставляя пациентам возможность заказать лабораторные анализы через сайт или мобильное приложение. Это в том числе позволяет снизить стоимость услуг.

gxpnews