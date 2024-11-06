FDA одобрило препарат Journey Medical для лечения розацеа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Journey Medical для лечения розацеа. Это заболевание кожи, вызывающее хроническое воспаление кожи лица, проявляющееся в виде покраснения и прыщей. Тем не менее, поскольку регулятор одобрил препарат для лечения воспаления, связанного с этим заболеванием, а не для уменьшения покраснения, также известного как эритема, акции компании упали почти на 14%.

Препарат (капсулы миноциклина гидрохлорида с пролонгированным высвобождением), получивший название Emrosi, поступит в продажу для пациентов в США в конце первого квартала или в начале второго квартала 2025 года. Компания планирует раскрыть цену Emrosi ближе к запуску, она будет примерно такой же, как у препарата Oracea ($950 в месяц), который является текущим стандартом лечения воспалительных поражений розацеа.

Emrosi входит в серию дерматологических продуктов Journey. Также в ней популярное средство от тяжелой угревой сыпи Accutane и Qbrexza – первая рецептурная салфетка, используемая для лечения первичного подмышечного гипергидроза или чрезмерного потоотделения подмышек.

По оценкам Национального общества розацеа (NRS), данное заболевание поражает более 16 млн пациентов в США и около 415 млн человек во всем мире. Хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание кожи характеризуется глубоким покраснением лица, угревыми поражениями и сосудистыми звездочками. Более 90% пациентов, опрошенных NRS, сообщили о снижении самооценки из-за этого состояния, причем 88% из тех, у кого были серьезные симптомы, отметили, что розацеа повлияла на их профессиональные взаимодействия, а 51% имеют из-за этого проблемы с осуществлением профессиональной деятельности.

Ранее в DSM Group сообщили, что в России растут продажи средств, содержащих ретиноиды, – это наиболее востребованная группа препаратов для лечения угревой сыпи. За несколько лет их вес в структуре продаж вырос с 40% в рублях в 2019 году до 60% в 2022 году.

gxpnews