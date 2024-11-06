В инструкции триметазидина и напроксена добавят новые побочные эффекты

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции по медицинскому применению триметазидина и напроксена. Оба препарата могут вызывать развитие DRESS-синдрома, а триметазидин также может вызывать парестезии.

На сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) опубликованы письма Минздрава с рекомендациями внести изменения в инструкции по медицинскому применению и листки-вкладыши препаратов, содержащих в качестве действующего вещества триметазидин и напроксен.

В разделах «Общие характеристики лекарственного препарата» и «Особые указания» инструкции препаратов, содержащих триметазидин, необходимо указать, что при их использовании возможно развитие тяжелых кожных нежелательных реакций, включая лекарственную реакцию с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром) и острый генерализованный экзантематозный пустулез, которые могут привести к летальному исходу. Частота развития DRESS-синдрома при приеме таких препаратов неизвестна.