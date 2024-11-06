«Кронофарм» за 195 млн рублей расширит производство лекарств в Москве

«Кронофарм» планирует направить средства на обустройство чистых помещений и закупку высокотехнологичной линии, что позволит ежегодно выпускать порядка 1 млн флаконов лекарств в жидкой форме. Открыть новую производственную линию планируют в 2026 году.

В портфель компании «Кронофарм» входят противомикробные и противовоспалительные средства, нестероидные противовоспалительные препараты, антигистаминные средства, витамины, иммунодепрессанты и ряд других препаратов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Кронофарм» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Компания специализируется на производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Основным бенефициаром является Вячеслав Кокеладзе – у него 50%, еще по 25% – у Галины Барышниковой и Натальи Гириной. Выручка компании в 2023 году составила 612,4 млн рублей, чистая прибыль – 229,5 млн рублей.

Входящая в «Кронофарм» компания «Кронофарм индастриз» в декабре 2023 года заявила о планах по запуску в г. о. Щелково Московской области фармпроизводства. Инвестиции в проект оценили в 1,4 млрд рублей. Выпуск продукции на новом заводе планируют начать в первом квартале 2027 года.