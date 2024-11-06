AstraZeneca подтвердила безопасность нового препарата для лечения ожирения

AstraZeneca заявила, что результаты исследования I фазы по изучению экспериментального препарата AZD5004 для снижения массы тела позволяют подтвердить его безопасность и переносимость. Зарегистрированные побочные эффекты соответствовали фармакологическим характеристикам класса агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Права на препарат AstraZeneca приобрела в рамках сделки с китайской компанией Eccogene на сумму 2 млрд долларов США.

По словам Шэрон Барр, исполнительного вице-президента по исследованиям и разработкам в области биологических препаратов, AstraZeneca перешла ко II фазе клинических исследований препарата. В I фазе, направленной на оценку его безопасности и переносимости, приняли участие 72 человека, в том числе здоровые добровольцы без ожирения и пациенты с сахарным диабетом 2-го типа.

После публикации данных акции AstraZeneca выросли на 2,9%, а в 17:20 по Гринвичу добавили еще 0,2%.

После заключения сделки с китайским разработчиком AstraZeneca заявила, что препарат, который представляет собой таблетки для приема один раз в сутки, будет вызывать меньше побочных эффектов, чем инъекционные препараты Zepbound от Eli Lilly и Wegovy от Novo Nordisk.

Барр отметила, что целью одного из исследований II фазы станет снижение массы тела у участников с ожирением и избыточной массой тела. Предполагается, что данное исследование завершится к концу 2025 года.

На брифинге Барр сообщила, что в числе побочных эффектов наблюдается «дозозависимое усиление тошноты и рвоты, что характерно для молекул данного класса», к которому также относятся Zepbound и Wegovy.

Серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было.

Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио после сделки с Eccogene признал, что компания «на несколько лет отстала» от Novo Nordisk и Eli Lilly, которые первыми вывели на рынок высокоэффективные препараты для лечения ожирения.

remedium