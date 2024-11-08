ФАС определила цены на первый российский дженерик «Актемры» от Roche

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила об установлении цены на препарат «Компларейт» (тоцилизумаб) от российской компании «Генериум», который является дженериком препарата «Актемра» от Roche. Стоимость упаковки отечественного лекарства снижена на 11,5% по сравнению с референтным, рассказала пресс-служба ведомства.

Цена за упаковку «Компларейта» из 1 флакона объемом 4 мл с концентратом для приготовления раствора для инфузий в дозировке 20 мг/мл согласована на уровне 6460 рублей. При этом цена на аналогичную дозировку референтного препарата зарегистрирована в размере 7322 рублей.

Отмечается, что «Компларейт» – первый отечественный дженерик в рамках данного МНН. Лексредство применяется для лечения ревматоидного артрита и терапии тяжелых состояний при COVID-19, а также позволяет сдерживать системные воспалительные реакции.

Российский дженерик зарегистрирован Минздравом РФ в сентябре 2024 года («Актемра» – в 2009 году). Сопоставимость «Актемры» и «Компларейта» доказана в ходе доклинических и клинических исследований, проведенных на базе 38 центров в 14 российских городах, заявляли ранее в пресс-службе «Генериума».

Компания «Генериум» подала в Минздрав заявку на регистрацию «Компларейта» еще в 2022 году. Как следует из сведений в ГРЛС, препарат, а также фармацевтическая субстанция для него производятся на площадке компании во Владимирской области.

gxpnews