Препарат от рецидивов шизофрении от Intra-Cellular достиг главной цели в ходе КИ

Компания Intra-Cellular Therapies заявила, что ее препарат Caplyta с действующим веществом люматеперон эффективен при предотвращении рецидивов у пациентов с шизофренией. Caplyta достиг главной цели на поздней стадии клинического испытания (КИ), показав снижение риска рецидива на 63% по сравнению с плацебо.

Препарат был в целом безопасен и хорошо переносился пациентами. Наиболее часто сообщаемым нежелательным явлением, наблюдавшимся с частотой, превышающей или равной 5% и вдвое превышающей частоту плацебо, была головная боль.

Рецидив шизофрении – это возвращение симптомов после частичного выздоровления от болезни. Это распространенная характеристика шизофрении, при этом до 81,9% людей с этим заболеванием испытывают рецидив в течение пяти лет после постановки диагноза.

FDA одобрило применение Caplyta для лечения шизофрении у взрослых в 2019 году. В настоящее время одобренные препараты от этого заболевания также включают Fanapt от Vanda Pharmaceuticals, Vraylar от AbbVie и Cobenfy от Bristol-Myers Squibb.

По данным Всемирной организации здравоохранения, шизофрения, которая вызывает стойкие бредовые идеи и галлюцинации, поражает около 24 млн человек во всем мире.

gxpnews