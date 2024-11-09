Депутат Останина попросила Мурашко принять меры в связи с отсутствием иммуноглобулина

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала о поступлении жалоб женщин, проживающих в Пензенской области и в других регионах страны, на нехватку антирезусного иммуноглобулина, необходимого беременным женщинам с отрицательным резус-фактором крови.

Депутат попросила главу Минздрава России Михаила Мурашко принять незамедлительные меры и проинформировать комитет о ситуации с поставками этого препарата в регионы.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило со ссылкой на Минздрав Пензенской области о «временном отсутствии» антирезусного иммуноглобулина. Кроме того, в ведомстве уточнили, что проблема наблюдается по всей стране.

Затем журналисты ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор написали, что, по данным дистрибьюторов, до конца года ожидается ввод в гражданский оборот более 90 тыс. упак. препарата «иммуноглобулин человека антирезус Rho». В сообщении службы также указано, что в России зарегистрированы четыре препарата «иммуноглобулин человека антирезус Rho» отечественного и иностранного производства. По информации Росздравнадзора, с начала года в оборот ввели более 86 тыс. упак. Остатки препарата, согласно данным системы маркировки лекарств, составляют 46 тыс. упак.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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