Публикации в Scopus и Web of Science заменили журналами из «Белого списка»

Правительство утвердило постановление об исключении требований о публикации исследований клинических случаев в научных изданиях, размещенных в базах данных Scopus или Web of Science, при включении препарата офф-лейбл в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации. Теперь необходимы публикации не в международных базах данных, а в журналах из «Белого списка». Правительство внесло изменения в некоторые правовые акты, следует из утвержденного постановления № 1494 от 06.11.2024. Документом международные базы данных Scopus или Web of Science заменяются журналами из «Белого списка». Постановление вносит изменения в требования к применению препаратов офф-лейбл (использование лекарств вне клинического протокола), утвержденные постановлением № 1799 от 27.10.2023. Ранее включение препарата офф-лейбл в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации допускалось, если эффективность и безопасность применения подтверждались данными научных исследований и (или) описаниями клинических случаев в научных изданиях, размещенных в базе данных Российского индекса научного цитирования, и (или) в базах данных Scopus или Web of Science. Web of Science и Scopus — цитируемые и престижные платформы для опубликования статей о научных разработках и исследованиях. Материалы там размещаются на коммерческой основе, из-за чего в российском научном сообществе неоднократно поднимался вопрос о необходимости развития собственных баз данных. В правилах предоставления, переоформления, подтверждения и отмены разрешения на применение медизделий, которые предназначены для диагностики заболеваний путем проведения исследований образцов биологического материала человека вне его организма, пять публикаций за последние пять лет в базах данных Web of Science или Scopus заменили на такое же число публикаций за тот же период в «Белом списке». Речь идет о постановлении правительства № 2026 от 24.11.2021 ‎«О незарегистрированных медицинских изделиях для диагностики in vitro». В требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальными научными установками, которые обеспечиваются с помощью бюджетных средств, публикации в Scopus и Web of Science также заменили на публикации в журналах из «Белого списка» за последние пять лет. Мораторий на учет публикаций в зарубежных журналах был введен российским правительством в марте 2022 года. В ноябре 2023 года запрет на требование учета индексации публикаций ученых в Scopus и Web of Science при оценке результативности научных программ и проектов был продлен Постановлением Правительства РФ № 1891 от 10.11.2023 до конца 2024 года.

