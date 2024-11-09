ФАС оштрафовала «АксельФарм» за введение в оборот бозутиниба и осимертиниба

ФАС предписала фармкомпании «АксельФарм» перечислить в бюджет 607 млн руб. за нарушение Закона о защите конкуренции. Компания ввела в оборот дженерики с МНН бозутиниб и осимертиниб, оригиналы которых были защищены действующими патентами.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала фармацевтическую компанию «АксельФарм» нарушившей Закон о защите конкуренции, об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Фармкомпании предписали перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 607 млн руб. Поводом для штрафа стало то, что «АксельФарм» ввела в оборот дженерики лекарственных препаратов бозутиниб и осимертиниб, оригиналы которых были защищены действующими патентами.

В феврале «АксельФарм» обратилась в суд с иском к Wyeth Holdings LLC (входит в Pfizer) и Федеральной службе по интеллектуальной собственности для получения принудительной лицензии. Речь идет о препарате с МНН бозутиниб, который также выпускает Pfizer. Оригинальное лекарство под брендом «Бозулиф» было защищено евразийским патентом № 004427, который действовал в России до сентября 2024 года. Препарат применяют при хроническом миелолейкозе.

Бозутиниб и еще несколько препаратов Pfizer находятся в процессе локализации на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА». Ранее производитель сообщал, что первые коммерческие партии в рамках проекта выпустят во второй половине 2024 года.

В ноябре 2023 года «АксельФарм» также подала иск к AstraZeneca и Роспатенту с требованием выдать принудительную лицензию на использование патента на осимертиниб. Препарат применяется при раке легких, AstraZeneca выпускает его под брендом «Тагриссо». До этого зарубежная компания пыталась отменить регистрацию дженерика своего противоопухолевого препарата, но суд в иске отказал.

В конце октября ФАС также обязала выплатить в бюджет 513 млн руб. «АксельФарм» за введение в оборот дженерика акситиниба. Патент на оригинальный препарат с ТМ «Инлита» компании Pfizer действует до июня 2025 года. А затем ФАС обязала «АксельФарм» и «Акрихин» вернуть в бюджет 1,5 млрд руб. за ввод в оборот дженериков «Джакави» от Novartis и «Форсиги» от AstraZeneca. Компания «Акрихин» не согласна с решением ФАС и намерена обжаловать его в суде.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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