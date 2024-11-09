AstraZeneca столкнулась с масштабным расследованием в Китае

Исполнительный вице-президент AstraZeneca Леон Ван был задержан китайскими властями в ходе проверки, в которой сотрудников компании подозревают в незаконном ввозе из Гонконга препаратов Enhertu и Imjudo для лечения рака, а также в неправомерном сборе данных пациентов, сообщает WSJ. Оба препарата одобрены в Гонконге, но не на материке, что вызвало подозрения в нарушениях. Согласно заявлению компании, Ван сотрудничал с властями до задержания, а AstraZeneca выразила готовность продолжать взаимодействие с китайскими регуляторами. Это вызвало резко падение акций компании на 8%, что является худшим показателем с марта 2020 года.

«В соответствии с нашей политикой мы не комментируем спекулятивные сообщения СМИ, в том числе связанные с текущими расследованиями в Китае», — заявили в AstraZeneca. «Если потребуется, мы будем в полной мере сотрудничать с китайскими властями», — добавила компания, заявив, что ее деятельность и поставки лекарств в Китай продолжаются. Компания не сообщила, в чем заключается расследование.

Расследование китайских властей теперь расширено и охватывает бюро общественной безопасности, надзорную комиссию и другие соответствующие органы, сообщила финансовая медиакомпания Yicai со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что медицинские представители компании могли фальсифицировать рецепты на препарат Tagrisso для лечения рака легких, чтобы он был доступен через государственные программы страхования.

AstraZeneca — один из крупнейших транснациональных производителей лекарств в Китае, на долю которого приходится 13% его общей выручки. В прошлом году компания заявила, что построит в стране завод стоимостью $ 450 млн, а также подписала несколько лицензионных соглашений с китайскими фирмами. Однако более чем 30-летнее присутствие AstraZeneca в стране не обходилось без проблем, связанных с рецептами и продажами. В 2022 году стало известно, что менеджеры AstraZeneca подделывали рецепты на Tagrisso, чтобы пациенты могли получить его по страховке. Нынешнее расследование, по заявлениям компании, не связано с предыдущими делами о страховых махинациях, за которые некоторые сотрудники уже понесли наказание.