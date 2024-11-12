Импорт витаминов в Казахстане сократился на 48,2%

В январе-августе 2024 года Республика Казахстан сократила импорт витаминов на 48,2%. Это связано с сокращением потребления таких товаров на рынке (-47%). За указанный период времени в стране было продано 123,2 тонны данной продукции.

При этом потребность казахстанцев в витаминах и провитаминах закрывают именно зарубежные производители — их доля превышает 98%. В основном это Китай и Россия (доли рынка: 42,5% и 36,8% в натуральном выражении соответственно). С января по август 2024 года казахстанцы заплатили за российские и китайские витамины более $1 млн ($380 тысяч — Китай, $665 — Россия).

Значительно меньше покупали турецкие ($70 тысяч) и немецкие ($79,7 тысячи) витамины. В число крупных поставщиков таких БАДов также вошли Бельгия, Южная Корея, Польша и Франция.

Собственное производство витаминов в Казахстане — всего 1,5% от реализации. За восемь месяцев в стране было выпущено всего 1,8 т, что, впрочем, больше на 69,1% к январю–августу 2023-го. Крупнейшими производителями витаминов в стране являются АО «Химфарм» (бренд Santo), ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», ТОО Dosfarm, ТОО «Вива Фарм», ТОО Mega Pharma.

По данным источника, основной причиной для сдерживания роста производства витаминов в стране можно считать «чрезмерную зарегулированность» отрасли и необходимость регистрировать препараты в соответствии с правилами ЕАЭС.

«Хотя БАДы не относятся к лекарствам, а считаются специализированной пищевой продукцией, они должны пройти государственную регистрацию и значиться в Едином реестре на сайте ЕЭК. О сложностях с регистрацией казахстанской фармацевтической продукции в ЕЭК в сентябре сообщали депутаты Сената Парламента РК в своем запросе кабмину», — поясняется в публикации.

Вторая проблема — «серый» сектор рынка и сложность с выявлением незаконной торговли. Третья — устойчивость зарубежных брендов, хорошо знакомых потребителю.

gxpnews