В Екатеринбурге из-за поправок в Налоговом кодексе закрылась сеть из 31 аптеки

Екатеринбургская аптечная сеть «Валета», образованная еще в 1994 году, прекратила свое существование. Все 31 торговые точки компании теперь переданы в аренду «Фармленду», а персонал трудоустроен в эту федеральную сеть, сообщает «Коммерсантъ».

Ключевым фактором в принятии решения о закрытии бизнеса стали грядущие изменения в налоговом законодательстве. С 2025 года компании, чья выручка превышает 60 млн рублей, будут лишены возможности использовать упрощенную систему налогообложения. Вместо этого вводится дифференцированная ставка НДС: 5% для бизнеса с оборотом от 60 до 250 млн рублей и 7% для предприятий с доходом от 250 до 450 млн.

После объявления налоговой реформы летом, многие предприниматели сосредоточились на обсуждении изменений в НДФЛ, недооценив влияние новых правил по НДС. Для «Валеты» переход на общую систему налогообложения означал бы существенное усложнение учета и рост налоговой нагрузки, поясняется в источнике.

Ранее СРО «Ассоциация независимых аптек» выразила обеспокоенность изменениями в налоговом законодательстве, так как значительная часть региональных аптек, функционирующих как ООО и ИП с небольшим количеством точек и использующих УСН, находится в населенных пунктах до 500 тысяч жителей.

При текущей рентабельности в 1-2% налоговая реформа может привести к убыточности этих предприятий, отмечают авторы письма. Эксперты отрасли, включая представителей региональных фармацевтических ассоциаций, прогнозируют существенное негативное влияние реформы на небольшие аптечные организации, особенно в удаленных районах.

gxpnews