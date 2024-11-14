Минпромторг предложил перенести на год маркировку лекарств в новых регионах

В пояснительной записке к проекту указано, что документ разработан с целью предоставления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям дополнительного времени для перехода на правовое регулирование РФ в сфере обязательной маркировки товаров средствами идентификации. Изначально планировалось, что маркировка лекарств начнется 1 апреля 2025 года, но из-за «объективных причин» регулятор намерен отложить срок ее ввода.

Кроме отсутствия финансов, участники оборота маркируемых средствами идентификации товаров сообщают об отсутствии квалифицированных кадров для работы с ПО, из-за чего предприятиям приходится привлекать специалистов из других регионов, что приводит к временным задержкам и дополнительным финансовым расходам.

«В силу сложившихся обстоятельств, связанных с проведением специальной военной операции, многие предприятия столкнулись с отсутствием стабильного интернет-соединения и веерными отключениями электроэнергии, что препятствует подключению и обеспечению работы с ГИС МТ и ФГИС МДЛП. Отсутствие устойчивой связи влечет за собой невозможность осуществления деятельности в районах, где интернет-соединение нестабильно либо полностью отсутствует», – говорится в пояснительной записке.

В связи с указанными проблемами ввести маркировку лекарств и других товаров на территории новых регионов в срок до 1 апреля 2025 года не представляется возможным, отметили в Минпромторге.

Обязательная маркировка лекарств действует в России с 1 июля 2020 года. Оператором через систему «Честный знак» выступает «Оператор-ЦРПТ». В октябре 2022 года Минпромторг определил срок переходного периода для введения маркировки на новых территориях. Тогда отмечалось, что маркировка лекарств и других товаров на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 1 января 2028 года будет осуществляться «с учетом особенностей, установленных Правительством РФ». Соответствующая норма содержится в законах о принятии в состав России четырех новых регионов.