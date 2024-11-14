Структура «Роскосмоса» за 500 млн рублей расширила производство микропроцессорных модулей колена

Средства направили на разработку, запуск в серийное производство и расширение серии модулей колена. Локализация модуля находится на уровне 95,6%. Директор нижегородского филиала НПК СПП Антон Бабаев уточнил, что в 2024 году розничная стоимость устройства для потребителя составляет около 1,5 млн рублей.

Бабаев заявил, что на данный момент потребность российского рынка в микропроцессорных коленных модулях составляет от 1 до 3 тысяч единиц в год, исходя из ряда факторов: демография, уровень инвалидизации и экономические условия. Представитель компании отметил, что расширение мощностей необходимо для удовлетворения растущего спроса и обеспечения стабильных поставок, однако сколько именно приборов в год будет производиться, не сообщается.

Коленный модуль «Актив-2» производят на площадке компании в Великом Новгороде. Кроме основных режимов работы (ходьба, легкий бег), модуль имеет ряд других функций: режимы помощи при вставании, спотыкании, движении по лестнице, режим езды на велосипеде. Модуль предназначен для пациентов с ампутацией выше коленного сустава, в том числе при вычленении в коленном и тазобедренном суставе.

В НПК СПП подчеркнули, что сейчас над созданием коленных модулей с микропроцессорным управлением работают не менее пяти российских организаций. Так, в МПО «Металлист» (дочернее предприятие «Ростеха») производят такой модуль серией 200 штук. Запустить серийное производство намерены в начале 2025 года, а затем расширить его до 500 штук. Рыночная стоимость одного модуля составляет от 1,5 млн рублей.

Компания Steplife также анонсировала запуск в серийное производство 100 штук модулей в 2025 году. В течение трех лет объем производства нарастят до 500 единиц. Один коленный модуль с микропроцессорным управлением от Steplife стоит 1,95 млн рублей – это, по заверению компании, на 30–40% дешевле западных аналогов.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «НПК СПП» зарегистрировано в Москве в 1994 году. Основным видом деятельности компании являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Информации о выручке и прибыли за 2023 год нет. Компания с июля 2023 года находится в санкционном списке США.

В ноябре 2024 года стало известно, что закрытый паевой инвестиционный фонд «Первая – Прямые инвестиции» под управлением УК «Первая» (входит в контур экосистемы Сбера) стал совладельцем доли в 10,16% МК «Хомо Ауктус», которая на 100% консолидировала основной производственный актив «Моторики». Компания является разработчиком изделий с применением технологий искусственного интеллекта, а с 2015 года занимается созданием и производством функциональных протезов рук с индивидуальным дизайном.