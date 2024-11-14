В новую ОЭЗ «Большой Серпухов» планируют войти пять операторов фарммедпрома

Войти в периметр новой ОЭЗ, согласно сопроводительным документам к проекту правительственного постановления о ее создании, может АО «Алурон», которое планирует построить производственное здание и линию по выпуску иммуномоделирующего и противовоспалительного средства, а также препарата для борьбы с миодистрофией Дюшенна. АО «Столетика» заявило о намерении создать промышленную площадку для производства генератора холодной плазмы «Аргос». ООО «МедСистем» собирается зайти на площадку ОЭЗ с проектом по разработке системы «ГастроКлин» для дезинфекции и стерилизации гастроскопов, колоноскопов и прочих видов гибких эндоскопов.

ООО «АксиоФарм» подписало соглашение о намерении создать в ОЭЗ производство искусственного композитного нервного кондуита для реконструктивной нейрохирургии на основе инновационного биосовместимого наноматериала. ООО «Нанопорус» планирует разрабатывать медоборудование, расходные материалы и программное обеспечение для нанопорового секвенирования ДНК, РНК и белков высокоэффективным методом определения структуры линейной макромолекулы.

Предполагается, что после образования ОЭЗ суммарно все семь возможных резидентов позволят создать там не менее 896 рабочих мест. Общий объем выручки компаний к концу 2034 года может достигнуть более 35,7 млрд рублей – указывают в Минэкономразвития в пояснительной записке к проекту правительственного постановления.

На ТОП4 ОЭЗ (согласно VII Национальному рейтингу инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, это «Технополис Москва», «Дубна», «Иннополис» и «Санкт-Петербург») приходится более 110 мед- и фармкомпаний. Резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» являются более 40 производителей. В июне 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин и совладелец АО «Россиум Био» Сергей Судариков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития здравоохранения, предусматривающее строительство завода по производству препаратов. Инвестиции в проект составят 43,7 млрд рублей. Старт работы предприятия намечен на 2028 год.

В ОЭЗ «Дубна» действуют 43 компании. В июне 2024 года глава Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и гендиректор компании «АлФарма» Станислав Сидоров подписали соглашение о создании в этой ОЭЗ комплекса по разработке и производству препаратов для лечения онкозаболеваний. Инвестиции в проект оценены в более чем 1,2 млрд рублей, ввести объект в эксплуатацию планируется в первой половине 2028 года. Новый резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Алсигма» планирует создать научно-производственный комплекс для разработки и выпуска лекарств, в том числе дженериков и противоопухолевых гормональных препаратов за 780 млн рублей.

В октябре 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство рассмотрело законопроект о разрешении резидентам особых экономических зон передавать в залог арендные права на земельные участки. Документ в данный момент готовится ко внесению в Госдуму. По словам Новака, законопроект будет рассмотрен оперативно и принят до конца 2024 года.