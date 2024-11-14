Сеченовский университет за 300 млн рублей создаст инжиниринговый центр для разработки медизделий

Инжиниринговый центр разместят в Научно-технологическом парке биомедицины Сеченовского университета. В нем планируют разрабатывать медизделия на основе полимеров, в том числе персонализированных имплантатов для челюстно-лицевой хирургии. Кроме того, сотрудники центра будут формировать конструкторскую документацию для имплантатов, применяемых в этой сфере, и детской нейрохирургии.

Продукцию центра будут использовать в малоинвазивной хирургии в урологии, при лечении ЖКТ, а также в абдоминальной хирургии. Среди других возможных областей применения изделий – акушерство и гинекология, оториноларингология, ЭКО, протезирование, ангиопластика, служба крови. Образцы валидируют в клиниках Сеченовского университета и других медучреждениях, а затем распространят в клиники по всей стране.

Изделия специалисты будут разрабатывать совместно с индустриальными партнерами, в их список входит «Росатом» и «Ростех», сообщил директор по коммерциализации университета Александр Кулиш.

В список победителей грантового конкурса Минпромторга также попал Томский государственный университет – учреждению выделят 300 млн рублей на создание центра инженерных разработок в сфере химических технологий и аппаратов. Среди прочего разработки будут применять и в фармацевтической промышленности. На реализацию проекта вуз привлечет еще 170 млн рублей из внебюджетных средств.

В июле 2024 года Фонд содействия инновациям утвердил 2 тысячи проектов – победителей конкурса «Студенческий стартап» 2024 года, на каждый из которых предусмотрен грант в размере 1 млн рублей. Более 150 инициатив от общего числа относится к медицине, фармацевтике и здоровьесбережению. В число лауреатов вошел и Сеченовский университет. Другие победители – в обзоре Vademecum.

Фото: sechenov.ru

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