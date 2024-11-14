Компаниям предложили размещать отчетность по МСФО в едином ресурсе

Правительство предложило обязать компании с 2026 года размещать отчетность по МСФО в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности налоговой службы. Это должно облегчить доступ госорганов к такой информации и сделать взаимодействие государства и компаний эффективнее.

Правительство предложило внести изменения в закон «Об аудиторской деятельности» и статью 18 закона «О бухгалтерском учете», законопроект № 765582-8 внесен в Госдуму. Авторы инициативы предлагают требовать от компаний размещать в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) Федеральной налоговой службы (ФНС) консолидированную финансовую отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, сейчас доступ к консолидированной финансовой отчетности организаций существенно ограничен. Компании раскрывают эти данные «в ряде изолированных источников», в частности на сайтах аудиторов. Из-за этого для большинства заинтересованных лиц, включая госорганы, доступ к такой информации затруднен.

Согласно документу, загружать отчетность в ГИРБО будут аудиторские организации. С 2026 года им предстоит направлять в налоговые органы заключения на промежуточную консолидированную отчетность, а также на годовую (по итогам 2025 года). При этом аудиторы должны уведомить клиента об отправке отчетности, согласие клиента не обязательно. Исключение составляют случаи, в которых отчетность не подлежит раскрытию.

В записке к проекту указано, что новая норма затронет не более 450 аудиторских организаций (13% от их общего количества), которые проводят аудит общественно значимых предприятий.

Таким образом, по мнению авторов документа, заинтересованные лица получат доступ к широкому кругу информации о деятельности организации, содержащейся как в финансовой отчетности организации, так и в консолидированной финансовой отчетности. Благодаря этому удастся провести комплексный анализ деятельности организации и как юридического лица, и как лица, входящего в группу взаимосвязанных организаций.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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