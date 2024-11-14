Ключевым работодателем учебно-методического центра среднего фармобразования станет «Р-Фарм»

Межрегиональные отраслевые учебно-методические центры среднего профессионального образования (СПО) начали работать в России. На публикацию Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию (ВУНМЦ) Минздрава России обратил внимание «Медицинский вестник».

Учебно-методические центры (УМЦ) созданы для того, чтобы объединить лучшие практики по повышению качества подготовки кадров, которые будут соответствовать запросам экономики. Центры будут разрабатывать единый отраслевой стандарт подготовки кадров, типовые образовательные программы и методические материалы. В полномочия УМЦ входят сбор информационно-аналитических материалов, организация встреч и представление интересов отрасли.

Курировать их работу будут ключевые работодатели и образовательные организации. В сфере среднего фармацевтического образования основным работодателем назначено АО «Р-Фарм», а образовательной организацией-лидером — Ярославский промышленно-экономический колледж имени Н.П. Пастухова. Куратором УМЦ в сфере клинической и профилактической медицины стал ВУНМЦ, а образовательной организацией-лидером назначен Владивостокский базовый медицинский колледж.

Ранее Минздрав предложил обязать студентов медицинских колледжей осваивать вторую специальность. Квалифицированный специалист среднего звена со средним профессиональным образованием должен быть «полностью готов к трудовой деятельности после освоения основной образовательной программы без адаптации к рабочему месту», «способен выполнять некоторые функции специалистов с высшим образованием» и «обладать актуальными цифровыми компетенциями».

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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