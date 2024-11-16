Исследование: используемый после инфаркта колхицин на самом деле неэффективен

В ходе ежегодной конференции Transcatheter Cardiovascular Therapeutics кардиолог в Hamilton Health Sciences и профессор медицины в Университете Макмастера в Гамильтоне Санджит Джолли рассказал о результатах пятилетнего исследования, посвященного колхицину – противоподагрическому и противовоспалительному лекарству, которое также экспериментально применялось для лечения COVID-19. По его словам, исследование CLEAR SYNERGY (OASIS 9) с участием 7000 человек, названное «крупнейшим исследованием колхицина при остром инфаркте миокарда», не показало никаких намеков на пользу в сравнении с плацебо, что говорит о том, что роль этого препарата после инфаркта миокарда «неопределенна».

Более того, показатели сердечно-сосудистой смерти (3,3% против 3,2%) и инсульта (1,4% против 1,2%) были численно выше в группе колхицина, чем в группе плацебо. Показатели инфаркта (2,9% против 3,1%) и реваскуляризации, вызванной ишемией (4,6% против 4,7%), были лишь немногим ниже в группе колхицина. Никакие неблагоприятные исходы, включая смерть по любой причине (4,6% против 5,1%), не приблизились к значимости, за исключением смерти не от сердечно-сосудистых причин (13% против 1,9%).

Показатели нежелательных явлений (31,9% против 31,7%), серьезных нежелательных явлений (6,7% против 7,4%) и серьезных инфекций (2,5% против 2,9%) были схожи в группах колхицина и плацебо, но диарея, известный побочный эффект колхицина, была выше в группе колхицина (10,2% против 6,6%). При этом, по словам Джолли, хотя результаты исследования и продемонстрировали бесполезность колхицина при инфаркте, они не исключают потенциальную пользу от противовоспалительной терапии. Продолжающиеся испытания, включая одно, нацеленное на интерлейкин 6, цитокин, связанный с воспалением, по-прежнему представляют интерес, добавил он.

В 2023 году FDA одобрило препарат Lodoco (колхицин) от Agepha Pharma для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у взрослых пациентов с установленной атеросклеротической болезнью или несколькими факторами риска в анамнезе (показания к применению: снижение риска инфаркта миокарда, инсульта, коронарной реваскуляризации и в целом смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний). Он стал первым противовоспалительным препаратом с таким показанием, одобренным американским регулятором.

«Для эффективного лечения коронарной болезни кардиологи должны агрессивно снижать уровень воспаления и холестерина [у пациента]. <…> Одобрение FDA первого препарата, направленного против воспаления сердечно-сосудистой системы, является важным шагом вперед для лечения наших пациентов», – говорил тогда профессор Гарвардского университета, кардиолог Пол Ридкер.

gxpnews