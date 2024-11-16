Евросоюз проводит опрос по поводу предстоящей сделки Novo Holdings

Антимонопольное ведомство Евросоюза обратилось к фармацевтическим компаниям и их клиентам с просьбой о предоставлении замечаний и комментариев в свете планируемой сделки по поглощению Catalent компанией Novo Holdings. Стоимость сделки составит 16,5 млрд долларов США.

Европейская комиссия стремится тщательно изучить рынок и провести анализ проблем, связанных с ограничениями конкуренции.

Фармацевтическим компаниям и их клиентам предстоит дать свое мнение по вопросу о вертикальных связях контрактных организаций, осуществляющих разработку и производство лекарственных препаратов, в том числе инъекционных препаратов, предварительно заполненных шприцев, таблеток, диспергируемых в полости рта, и мягких гелей.

Регулятор направил соответствующий опросник крупным фармацевтическим компаниям и контрактным производителям после того 31 октября Novo Holdings подала запрос на одобрение сделки.

Наблюдательный орган должен вынести решение не позднее 6 декабря. При этом Novo Holdings может при необходимости до 29 ноября принять меры правовой защиты.

Регулятор со своей стороны вынесет решение о запрете сделки или начнет полномасштабное четырехмесячное расследование в случае возникновения серьезных опасений.

Данная сделка, о которой было объявлено в феврале, имеет своей целью увеличение объемов производства препарата Wegovy, предназначенного для инъекционного введения один раз в неделю.

После завершения сделки Novo Holdings продаст Novo Nordisk три предприятия Catalent по фасовке и упаковке (в Италии, Бельгии и США) за 11 млрд долларов США. На данных площадках будет осуществляться наполнение шприц-ручек для компании Novo Nordisk.

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