BioNTech приобретет компанию Biotheus за $950 млн

BioNTech объявила о намерении приобрести Biotheus, что даст ей полный контроль над находящимся в стадии разработки биспецифическим антителом – BNT327/PM8002, предназначенным для лечения солидных опухолей. Авансовый платеж составит $800 млн, а также прогнозируется еще до $150 млн за достижение определенных целей. Завершить сделку планируется в первом квартале 2025 года.

Компании утверждают, что исследуемый препарат позволяет восстанавливать способность иммунной системы обнаруживать и уничтожать раковые клетки, одновременно подавляя способность опухоли формировать новые кровеносные сосуды для своего поддержания.

BNT327/PM8002 к настоящему времени был введен 700 пациентам в ходе различных испытаний и продемонстрировал «обнадеживающую эффективность и переносимость» при нескольких типах опухолей, сообщается в пресс-релизе BioNTech.

BioNTech планирует запустить «множественные» регистрационные испытания для разработки Biotheus в 2024 и 2025 годах, делая ставку на его комбинацию с химиотерапией для различных показаний к солидным опухолям, таких как немелкоклеточный рак легкого и трижды негативный рак молочной железы.

Кроме того, сделка также предоставит BioNTech право собственности на все другие препараты в линейке Biotheus и ее внутреннюю платформу для разработки биспецифических антител. Сделка также расширит присутствие BioNTech в Китае, предоставив ей локальное присутствие в сфере НИОКР для проведения клинических испытаний.

gxpnews