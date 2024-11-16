Росстат: в октябре 2024 года цены на лекарства выросли на 1,1%

Росстат опубликовал новые данные о динамике цен на медикаменты в октябре 2024 года. Согласно представленной информации, стоимость лекарств, как входящих в список ЖНВЛП, так и вне его, поднялась на 1,1%. В сегменте жизненно важных лекарств наиболее существенное удорожание коснулось «Бисакодила», показавшего увеличение цены почти на 5%. Заметный рост также продемонстрировали «Фуросемид» и «Смекта» – более 3%.

Умеренное повышение стоимости затронуло такие распространенные препараты, как «Парацетамол», «Дротаверин» и «Эуфиллин» (1,5-2%). Примечательно, что «Арбидол», напротив, подешевел более чем на 5%.

Что касается препаратов, не включенных в список ЖНВЛП, лидерами по росту цен стали поливитаминные комплексы с увеличением стоимости на 4%, а также «Кеторол Экспресс» и «Корвалол» – более 2%. Тем не менее в этой категории также были отмечены препараты со снижением стоимости: «Синупрет» подешевел на 3,4%, а «Аципол» – на 0,3%.

gxpnews