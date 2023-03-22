В 2022 году в Москве произвели 2,3 млн упаковок онкопрепаратов на 33,6 млрд рублей

В 2022 году в Москве выросло производство противоопухолевых препаратов: было выпущено 2,3 млн упаковок, что на 5% больше, чем в 2021-м. Общая стоимость противораковых лекарственных средств составила 33,6 млрд рублей (рост 13,9%), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он уточнил, что всего в городе 95 фармацевтических предприятий, которые выпускают антибиотики, вакцины, препараты против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета. Из них девять являются участниками фармацевтического кластера на базе ОЭЗ «Технополис „Москва”». К 2027 году их число будет увеличено до 15.

Фармкомпании имеют право на антикризисную поддержку: субсидии, льготные кредиты и займы, а также налоговые льготы за счет присвоения статуса промышленного комплекса. Такой статус сейчас имеют семь предприятий фармотрасли.

gxpnews