В Японии разработали роботизированную аптеку с функцией выдачи заказа за 5 секунд

Японская компания Medical Yours Robotics, которая выпускает роботизированные аптеки, представила новую разработку. Автоматическое складское и дозирующее устройство Riedl Phasys, к которому прилагается программное обеспечение для поддержки автоматического дозирования Smart Dispensing Room, наделено функцией выдачи заказа за 5 секунд.

В Medical Yours Robotics считают, что робот способен существенно уменьшить очереди в аптеках и повысить эффективность их работы, а также снизить расходы компаний на персонал.

В начале 2023 года правительство Японии объявило о новом пакете антироссийских санкций, куда в том числе входит запрет экспорта радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Тем не менее в феврале 2023 года экспорт медизделий из страны в Россию повысился на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

gxpnews