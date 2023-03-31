Путин обозначил направления развития фармотрасли в условиях санкций

Президент РФ Владимир Путин выделил главные направления развития фармацевтической отрасли в условиях антироссийских санкций. По его словам, важно увеличить выпуск российских фармсубстанций, нарастить производство отечественных препаратов на внутреннем рынке и, соответственно, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа. «Особенно со стороны тех поставщиков, которые создают порой для нас немало трудностей», – подчеркнул он.

Чтобы достичь поставленных целей, необходимо модернизировать оборудование и строить новые производства, совершенствовать технологии, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров, а также улучшать подготовку специалистов – технологов, фармацевтов, провизоров, заявил Путин.

Со своей стороны государство обещает новые меры поддержки отрасли. С 2023 года будет запущена программа льготных инвестиционных кредитов на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производству лекарств по полному циклу. «Отмечу, что в целом отрасль демонстрирует позитивную динамику. <…> Рассчитываю, что национальная фарминдустрия продолжит уверенно развиваться», – заключил глава государства.

О будущем фармацевтической отрасли Путин рассказал в ходе видеоконференции, посвященной запуску трех крупных фармацевтических предприятий. Это заводы «Отисифарм Про» в Калининграде, АО «Биохимик» в Саранске (Мордовия) и второй очереди завод «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге.

«Отисифарм Про» займется выпуском широкого спектра востребованных на российском рынке лекарств, в том числе антибиотиков, противовирусных, иммуномодулирующих, анальгезирующих, ноотропных и муколитических препаратов.

«Биохимик» в Саранске будет изготавливать фармацевтические субстанции по 130 наименованиям, в числе которых средства против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, а также антибиотики, противовоспалительные препараты и миорелаксанты.

«Фармасинтез-Норд» поможет нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также генно-инженерных инсулинов и вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт».

gxpnews