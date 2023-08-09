Гендиректору фармдистрибьютора «Профитмед» избрана мера пресечения по делу о мошенничестве

Гендиректор фармдистрибьютора «Профитмед», находящегося в процессе банкротства, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По решению Тверского районного суда Москвы Дмитрию Свирину назначен запрет определенных действий, выяснили «Ведомости».

Уголовное дело заведено по заявлению Сбербанка. До этого в мае 2023 года «Аресбанк», которому «Профитмед» задолжала не менее 574,9 млн рублей (большая часть этих средств арестована по иску Сбербанка), подал заявление о банкротстве Дмитрия Свирина.

Точная сумма долга неизвестна. Тем не менее по решению суда арестованы лекарства и оборудование «Профитмеда», а также имущество Свирина как соучредителя компании (квартиры, земельные участки, машино-места). Также арестованы доли Дмитрия Свирина в других компаниях (ООО «Верхауз СПб», ООО «Нашотель», ООО «Отель Управление», ЗАО «Верхаус Норд», АО ФК «Профит Хауз», ЗАО «Фин Бэст», ООО «Профитпаб»).

Компания основана в 1994 году, среди ее учредителей были Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит Хауз» (один из ее основателей – основной владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин), Евгений Стригас и другие. Проблемы у «Профитмеда» начались в конце 2022 года, когда контрагенты компании начали массово обращаться в суды с требованием вернуть долги. Среди крупнейших истцов – «Аресбанк», который принадлежит Виктору Харитонину.

gxpnews