Мурашко заявил о приоритетности отечественных производителей при поставках в медучреждения

Глава Минздрава заявил, что отечественные производители должны иметь приоритет в поставках продукции для медучреждений. По его словам, в период пандемии COVID-19 основную массу оборудования и лекарств, которые использовались в больницах, произвели в России.

Приоритет в поставках продукции для объектов здравоохранения должны иметь российские производители. Об этом заявил на всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Уфе глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы настаиваем, чтобы при <…> заключении контрактов приоритеты, конечно же, отдавались отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи», — сообщил министр.