В Англии создали центр по предотвращению пандемий в будущем

В Великобритании учредили центр по разработке вакцин в целях профилактики пандемий в будущем – Vaccine Development and Evaluation Centre (VDEC). Вооружившись опытом, полученным в ходе борьбы с пандемией COVID-19, ученые здесь разработают дорожную карту по предотвращению болезни Х – это кодовое название любого из заболеваний, массовое распространение которого может перерасти во всемирную катастрофу.

Новая структура создана на базе лаборатории в британском Портон-Дауне (графство Уилтшир) и управляется Агентством по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA). Эксперты VDEC будут изучать всевозможные патогены, которые в теории могут вызвать пандемию, и в первую очередь те, вакцины против которых либо неэффективны, либо не существуют вовсе. Это в том числе птичий грипп, оспа обезьян, хантавирус.

«Мы постараемся гарантировать, что будем готовы к появлению новой болезни Х, нового патогена, [и что к этому моменту] мы проведем максимально много предварительной работы <…> и сможем предотвратить [пандемию]. Если нет, мы начнем разрабатывать вакцины и методы для того, чтобы ее победить», – заявила глава UKHSA Дженни Харрис в интервью местному телеканалу Sky News.

Примечательно, что на базе VDEC уже начаты клинические испытания первой в мире вакцины против геморрагической лихорадки Крым – Конго, острого инфекционного заболевания, переносимого клещами и приводящего к летальному исходу в 30% случаев.

О том, что в будущем человечество ждут новые пандемии, говорят и в России. Так, например, в начале 2023 года академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко призвал готовиться к новым вызовам. «Пандемии будут. Нам нужно готовиться и иметь возможности быстрого создания диагностики, чтобы понимать, с каким вирусом мы имеем дело», – говорил он.

gxpnews