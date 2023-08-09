FDA одобрило раствор для лечения географической атрофии при возрастной макулярной дегенерации

Компания Iveric Bio, входящая в состав японской Astellas, получила разрешение FDA на применение препарата Izervay (интравитреальный раствор авацинкаптада пегола). Препарат показан для лечения географической атрофии – одного из возможных симптомов возрастной макулярной дегенерации (прогрессирующее заболевание сетчатки глаза).

Ожидается, что препарат будет доступен в США в конце августа 2023 года. «Мы очень рады получить одобрение FDA на препарат Izervay и предложить новую терапию врачам и их пациентам в США. <…> Мы хотели бы поблагодарить всех, кто участвовал в достижении этой важной цели и помог нам выполнить наше обязательство по созданию новых инновационных методов лечения заболеваний сетчатки», – заявил президент компании Iveric Bio Правин Дюгель.

В ходе клинических испытаний двум группам пациентов интравитреально вводились либо Izervay (2 мл в месяц), либо плацебо. В группе испытуемых, которые получали лекарство, снижение прогрессирования заболевания до 35% наблюдалось уже через шесть месяцев. Среди побочных реакций, отмеченных в течение 12 месяцев приема препарата, фиксировались кровоизлияния в конъюнктиву, повышение внутриглазного давления и нечеткость зрения.

Американская Iveric Bio была куплена японской Astellas в мае 2023 года за $5,9 млрд. Раствор авацинкаптада пегола в то время проходил клинические испытания.

gxpnews