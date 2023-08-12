Роспотребнадзор получит до 7 млн рублей на организацию поставки медоборудования в Уганду

Всего в списке на поставку – 92 наименования оборудования по четырем разделам. Например, в перечне есть ноутбук для регистрации проб, медицинские лабораторные центрифуги, система для автоматического выделения нуклеиновых кислот и другие приборы.

В конце июля 2023 года на саммите «Россия – Африка» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала соглашение с министром здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг о совместной работе стран по эпидемиологической безопасности. Попова подчеркнула, что особенно полезными для коллег в Африке должны быть российские разработки по борьбе с Эболой и геморрагической лихорадкой. На встрече стороне Уганды была передана мобильная лаборатория для тестирования на инфекции.

На том же саммите Анна Попова и министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди Сильви Нзейман договорились о создании в городе Бужумбуре центра по изучению и профилактике инфекционных болезней. Россия намерена оказать техническое содействие минздраву африканской страны.

Роспотребнадзор часто получает средства из федбюджета для оказания профильной помощи странам Африки. Например, в июне 2023 года Правительство России объявило о направлении ведомству до 1,17 млрд рублей на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями в Африке. Средства намерены выделять поэтапно с 2023 по 2026 год.