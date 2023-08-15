Стратегии развития фармацевтической отрасли в России и странах Африки во многом совпадают

В государственной политике Российской Федерации огромное внимание уделяется мерам поддержки локальных фармацевтических производителей, значительная часть которых направлена на расширение собственного производства, в том числе по полному циклу, наращивания производственных и технологических компетенций. Во многом благодаря этому, доля российских производителей в натуральном выражении составляет более 80% рынка.

Фармацевтический рынок России остается дженерическим, но мы эффективно заполняем те ниши, которые представляют экономическую целесообразность, гарантируя при этом эффективность и качество препаратов. Развитая логистическая сеть 5 крупных федеральных дистрибьюторов позволяет обеспечивать доставку и сбыт лекарственных препаратов практически по всей территории России. Применяются новые подходы – онлайн аптеки, система маркировки и мониторинга движения лекарственных средств. Все это стало возможным благодаря Стратегии «Фарма 2020» и взаимодействию всех органов власти, которые отвечают за здравоохранение и лекарственное обеспечение в нашей стране.

Наши стратегические цели до 2030 года сконцентрированы на трех основных направлениях – продолжение локализации, развитие собственных новых продуктов и закрытие потребностей системы здравоохранения, которые транслируют пациенты, врачебное сообщество, регуляторы. И часть этих направлений развития, безусловно, совпадает со странами Африки. Прежде всего, в той части, что сегодня нужно быть самодостаточными с точки зрения лекарственной безопасности – возможности самостоятельного производства сырья, материалов и комплектующих, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ.

Конечно, это влечет за собой необходимость в дальнейшей кооперации с другими отраслями: химией, металлургической отраслью, нефтегазовой сферой. На самом деле фармацевтика — это верхушка айсберга, которая построена на огромном основании разных индустрий.

Необходимо также сделать акцент на собственных разработках и внедрении их в медицинскую практику, потому что технологический суверенитет – это не только сырьевая независимость, но и создание собственных инноваций. В связи с этим, регуляторы огромное внимание уделяют механизму регистрации на условиях (фаст трек), при котором есть возможность получить регистрационное удостоверение по итогам проведения второй фазы клинических исследований. Это позволяет приоритезировать те направления, в которых необходимо закрывать первоочередные потребности системы здравоохранения и не допускать дефицита. Планируется дополнительно внедрять механизмы, способствующие налоговым льготам для стимулирования и регистрации интеллектуальной собственности.

В стратегии развития фармацевтической промышленности африканских стран мы так же видим активное стремление к самодостаточности. Каждая страна, как показала пандемия, может выжить и обеспечить себя лекарственным препаратами, если она производит их сама. Наши африканские коллеги делают акцент на 30 молекулах, которые обеспечивают 30% рынка. Это, прежде всего, химические молекулы. Для этих целей Африканский банк развития выделил 3 млрд долларов на Фонд поддержки трансфера технологий фармацевтической отрасли и активно ищет проекты для локализации производства в Африке. Это касается не только инфекционных заболеваний, в большинстве случаев речь идет о сердечно-сосудистые патологиях, диабете, патологиях ЖКТ, органов дыхания, например, астме – это очень серьезные заболевания даже среди молодого населения африканских стран. И так же, как и в России, на первый план выходят задачи по гармонизации в сфере контроля качества, дистрибуции, производства. Гармонизации не только внутри станы, но и за ее пределами.

Именно поэтому Минпромторг России вместе ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России выступил с инициативой создания глобального альянса – Всемирной Ассоциации фармацевтических инспекторатов. Этот альянс призван создать независимую без дискриминационную платформу для объединения всех фармацевтических инспекторатов вне зависимости от их уровня развития. Мы знаем на примере PIC/S, что эта организация объединяет государства, регуляторная система которых достигла определенного уровня. Поэтому мы предлагаем объединить усилия разных стран ради того, чтобы обмениваться лучшими практиками, создавать совместные регуляторные нормы в сообществе свободного доступа. Вступление африканских регуляторов в эту Ассоциацию позволит усилить совместную работу над тем, чтобы качество, производство, система отслеживания качества дистрибуции служили интересам наших народов.

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