Продажи лекарств «ПСК Фарма» выросли на 72% в 2023 году

Расположенная в подмосковной ОЭЗ «Дубна» «ПСК Фарма» в период с января по август 2023 года произвела на 81% больше упаковок лекарств, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении рост составил 72%, рассказала гендиректор компании Евгения Шапиро. Ее слова приводятся в публикации пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Шапиро уточнила, что «прирост идет за счет увеличения отгрузок готовых лекарственных средств (+87% в упаковках)». По данным на конец августа, предприятие выпустило более 2,8 млн упаковок готовой продукции по разным терапевтическим направлениям.

Как отметили в пресс-службе ведомства, «ПСК Фарма» работает в ОЭЗ «Дубна» с 2019 года, за это время компания «стала надежным партнером Подмосковья»: с ней подписаны два офсетных контракта на общую сумму более 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2023 года натуральный объем производства в компании по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 18%. За это время на предприятии был выпущен 1 млн упаковок различных лекарств.

gxpnews