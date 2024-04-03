«Круг добра»: из-за дефектуры ЛП «Коргард» подопечным изменят схему лечения

Пресс-служба государственного благотворительного фонда «Круг добра» сообщила о необходимости менять схему лечения тем людям, которые получали препарат «Коргард» (надолол). Мера продиктована невозможностью закупить лекарство – его нехватка зафиксирована не только на российском, но и на мировом рынке. В связи с этим фонд разослал в исполнительные органы субъектов РФ в сфере охраны здоровья письма с предупреждением.

«Исполнительным органам субъектов федерации в сфере охраны здоровья необходимо проинформировать законных представителей детей, которым в ближайшее время будет изменена терапия, разъяснить ситуацию и тактику терапии на время отсутствия препарата, обратить внимание на возможности одного из федеральных медицинских центров, специалисты которого выразили готовность подобрать пациентам альтернативную терапию для предотвращения прерывания лечения», – говорится в сообщении на сайте фонда. При этом не уточняется, какими препаратами может быть заменен «Коргард».

Дефектура «Коргарда» на мировом рынке вызвана «перерегистрацией препарата из-за передачи прав на производство другой компании и приостановкой производства». Экспертный совет фонда, оценив потребность и запасы лексредства в России, был вынужден принять решение о переводе части подопечных на альтернативную терапию, а также о приостановке приема заявок на препарат до возобновления его производства и поставок. Кроме того, фонд сделал все возможное для закупки товара у всех поставщиков, готовых обеспечить детей по заявкам «Круга добра».

«Коргард» относится к гипотензивным препаратам и показан для применения при таких заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца, тахикардия, стенокардия, тиреотоксикоз, артериальная гипертензия. Его производитель – Cheplapharm. В перечень лекарств, закупаемых фондом «Круг добра» для оказания помощи детям с редкими заболеваниями, «Коргард» попал в 2021 году.

gxpnews