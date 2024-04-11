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Производители отозвали регистрацию трех не имеющих аналогов препаратов

Минздрав отозвал регистрационные удостоверения восьми препаратов. Среди них два лекарства, аналогов которых в ГРЛС не осталось. Один препарат использовался при нарушении белкового обмена, другой – для профилактики заболеваний, вызванных цитомегаловирусной инфекцией, третий – для профилактики инфекции, вызванной Clostridium difficile.

На сайте ГРЛС Минздрав опубликовал информацию об отзыве восьми препаратов. Из них три отозвала MSD (в США и Канаде – Merck&Со.), по одному — Sanofi, Gedeon Richter, Dr.Falk, Swixx Biopharma, «Синтез» (входит в группу «Биннофарм Групп»). Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений компаний.

Gedeon Richter отозвала препарат «Ретаболил» с МНН нандролон. Он относится к группе анаболических стероидов и используется при нарушении белкового обмена, прогрессирующей мышечной дистрофии, отеопарозе и т.д. Других зарегистрированных препаратов с таким МНН нет.

Также нет аналогов у летермовира (ТН «Превимис») компании MSD. Лекарство назначается для профилактики заболеваний, вызванных цитомегаловирусной инфекцией после пересадки костного мозга. Третий препарат, у которого нет других производителей, – безлотоксумаб (ТН «Зинплава»), также выпускается MSD. Он используется для профилактики рецидива инфекции, вызванной Clostridium difficile.

Кроме того, компания отозвала РУ на одну из лекарственных форм противогрибкового препарата позаконазол (ТН «Ноксафил») – концентрат для приготовления раствора для инфузий. В реестре есть только таблетки и суспензия для приема внутрь.

Swixx Biopharma отказалась от РУ дозировки 5 мг тадалафила, продаваемого под брендом «Сиалис», который принадлежит американской Ely Lilly. В ГРЛС у этого бренда осталась только дозировка 20 мг.

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 8 апреля 2024 года)

Table with 5 columns and 8 rows.
Торговое наименование/МНН Компания — держатель РУ Наличие аналогов Форма выпуска Регистрационный номер
Превимис (летермовир) ООО «МСД Фармасьютикалс» нет таблетки покрытые пленочной оболочкой ЛИ-№(000856)-(РГ-КО) от 01.06.2022
Ноксафил (позаконазол) ООО «МСД Фармасьютикалс» да концентрат для приготовления раствора для инфузий ЛИ-№(000420)-(РГ-ВО) от 11.11.2021
Азитромицин Форте-АКОС (азитромицин) ОАО «Синтез» да таблетки покрытые пленочной оболочкой ЛИ-№(001916)-(РГ-ВО) от 09.03.2023
Эндофальк «Др. Фальк Фарма ГмбХ» да порошок для приготовления раствора для инъекций ЛСР-005714/08 от 21.07.2008
Финалгель (пироксикам) АО «Санофи россия» да гель для наружного применения П М№016210/01 от 15.02.2010
Сиалис (тадалафил) ООО «Свикс хэлскеа» да таблетки покрытые пленочной оболочкой ЛП-000133 от 11.01.2011
Ретаболил (нандролон) ОАО «Гедеон Рихтер» нет раствор для внутримышечного введения П №014823/01 от 26.12.2008
Зинплава (безлотоксумаб) ООО «МСД Фармасьютикалс» нет концентрат для приготовления раствора для инфузий ЛП-006872 от 25.03.2021
Таблица: ФВИсточник: ГРЛССоздано с помощью Datawrapper
Фото: 123rf.com

Елена Калиновская
pharmvestnik

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10 апреля, 2024 | Просмотров: 155